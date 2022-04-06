Москва, 6 апреля 2022, 09:46 — REGNUM Принципиальность Соединенных Штатов в отношениях с Венесуэлой «рассыпалась», как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций. Об этом 6 апреля заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Он добавил, что возобновление США официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской «временный президент».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден запретил импорт из России энергоносителей из-за спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.