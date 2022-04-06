Москва, 6 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Принципиальность Соединенных Штатов в отношениях с Венесуэлой «рассыпалась», как только в Вашингтоне ощутили эффект от антироссийских санкций. Об этом 6 апреля заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся «принципиальность» рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что возобновление США официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской «временный президент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден запретил импорт из России энергоносителей из-за спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.