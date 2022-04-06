Курск, 6 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 5 апреля российских пограничников пытались обстрелять из миномётов.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — заявил Роман Старовойт.

По словам губернатора, он круглосуточно находится на связи с погрануправлением по Курской области и Минобороны РФ.