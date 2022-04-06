Пекин, 6 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Происходящий в данный момент кризис на Украине – это ловушка США, которая расставлена для Европы, и если последняя не возьмет свою безопасность в собственные руки, она продолжит распад, в результате чего европейский статус понизится. Об этом 6 апреля говорится в материале государственной китайской газеты Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как заявил изданию профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, эволюция Североатлантического альянса (НАО) в течение последних 73 лет является историей манипулирования и контроля Европой со стороны США для сохранения американской гегемонии на континенте.

«От беспощадной конфронтации с бывшим Советским Союзом до нынешнего стратегического изгнания России, НАТО помогла сформировать нынешнюю структуру безопасности в Европе, возглавляемую США, что вызвало раскол и конфронтацию в Европе», — сказал он.

Также Ли Хайдун добавил, что «это главный продукт», который подчеркивает интересы Вашингтона и отметил, что кризис на Украине говорит о том, «что Европе крайне сложно найти баланс между НАТО и Россией».

В то же время, директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй указал на то, что после развала СССР НАТО потерял своего традиционного врага и пытался стать из чисто военного блока, блоком по обеспечению политической безопасности.

Кроме того, эксперт отметил, что из-за украинского кризиса статус Европы еще больше понизится и это является дилеммой, так как в случае, если не будет мощной, способной разрушить американскую монополию страны, Евросоюз будет постепенно все больше распадаться и разъединяться.

«Достижения баланса в Европе требует, чтобы европейцы взяли стратегическую независимость и безопасность Европы в свои руки, свободные от американского контроля», — пояснил Ван Ивэй.

При этом эксперты добавили, что, хотя ЕС говорит о стратегической независимости, до момента пока в Европе есть НАТО, «мозги и мускулы» этого альянса находятся в руках Вашингтона, так как у блока оружие также американское.

Помимо этого, аналитики добавили, что украинский кризис по своей сути является ловушкой, расставленной США для Европы: американский военно-промышленный комплекс способствует расширению НАТО на восток для обогащения, а затем США захватывают безопасность в ЕС и создают кризис для нанесения ущерба России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки 572 беженца из Мариуполя разместились в населённом пункте Безыменное Новоазовского района ДНР.

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