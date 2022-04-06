Якутск, 6 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Уху в пакетиках для заваривания делают ученики Наяхинской школы Усть-Алданского района Якутии. Сырьё для производства — караси, сообщило ИА SakhaDay.

Уха на столе

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Заваренная уха получается вкусной и насыщенной, заверила директор школы Марияна Сивцева. Один пакетик можно заваривать три раза. Карасей для производства ловят в местном озере.

«Сублимированную уху наши ученики выпускают уже седьмой год. В широкую продажу ещё не поступила, так как не прошли сертификацию, предъявляющие жесткие требования к продукции. Сейчас проходим апробацию», — рассказала руководитель образовательного учреждения.

Дети также изготавливают травяные чаи, экосумки, мыло и смузи. Школьники увлечены экологическим производством и занимают призовые места на всероссийских конкурсах. Школа имеет статус бизнес-инкубатора с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, якутская компания планирует снабжать рыбой не только республику, но и города России, в планах также — поставка продукции на экспорт. Отправлять за границу намерены омуля и чира.