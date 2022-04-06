Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 14 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает 6 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик границу России в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек, заявил ранее глава региона Василий Голубев. На встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым донской губернатор обсудил вопрос интеграции граждан Украины в российское общество.