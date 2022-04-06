Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Более 12 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик с начала эвакуации 18 февраля подали заявления на получение российского гражданства, сообщил 6 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«С 18 февраля правом подать заявление на получение гражданства воспользовались больше 12 тыс. жителей ДНР и ЛНР», — сказал он журналистам.

Голубев уточнил, что границу России в Ростовской области ежедневно пересекают от 10 до 20 тыс. человек. Всего с 18 февраля границу Ростовской области пересекли больше 516 тыс. человек.