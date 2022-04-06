Уфа, , 08:54 — REGNUM Альтернативную спортивную федерацию, которая объединит любителей шашек со всего мира, предложил создать председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Шашки Allshashki.ru

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Такое предложение он сделал, комментируя скандал с исключением из мирового рейтинга российской спортсменки — семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной.

«Возмущен новостью об исключении из рейтинга сильнейших шашистов многократной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной. Фактически мировой спорт дискредитирован неспортивным поведением руководства Всемирной федерации шашек. Этот эпизод еще раз говорит о том, что в спорте правила диктует политика», — приводит пресс-служба слова спикера регионального парламента.

Он напомнил, что нападки на спортсменку были и ранее. Так, в прошлом году, когда Тамара Тансыккужина боролась со спортсменкой из Польши за звание чемпионки мира, президент федерации шашек Яцек Павлицки убрал флаг со стола российской спортсменки. Тогда деморализовать чемпионку не удалось, победа в этом матче была за Россией.

«Теперь этот же человек пытается вычеркнуть нашу Тамару из шашечного мира», — заявил Толкаев.

Он предложил начать работу по созданию альтернативной спортивной федерации, которая бы объединила любителей шашек со всего мира.

«Если посмотреть на список чемпионов мира по шашкам, то можно увидеть, что подавляющее большинство — это представители отечественной шашечной школы, которые в силу обстоятельств вынуждены выступать за разные страны. Поэтому не понятно, как нам могут диктовать условия спортивные чиновники Польши, фактически паразитирующие на наших достижениях», — заявил спикер парламента.

От также сообщил, что сейчас много говорится о создании альтернативного спортивного движения, в котором не будет места политики.

«Возможно пока переходить от слов к делу и начать можно как раз с шашек. У нас сильнейшая школа, лучшие спортсмены, начиная с детского возраста и заканчивая ветеранами. Вообще в России, наверное, нет ни одного человека, который бы не умел играть в шашки. Это очень простая и в то же время невероятно сложная игра», — подчеркнул Толкачев, отметив, что на Россию во многом равняются другие страны, в стране есть все условия для создания альтернативной международной федерации шашек.

Он выказал уверенность в том, что на соревнования в Россию будут приезжать представители большей части мира.

«А оставшиеся за бортом несколько стран во главе с Польшей будут проводить свои второстепенные соревнования уровня «первенства водокачки», — заявил глава республиканского парламента.