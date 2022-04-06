Якутия планирует наладить экспорт омуля и чира
Якутск, 6 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Якутская компания планирует снабжать рыбой не только республику, но и города России. Кроме того, в планах — поставка продукции на экспорт, сообщило ЯСИА.
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С начала пандемии COVID-19 якутский производитель наладил поставки рыбы в 20 городов России. Ставку делают на качество. В планах «Чокурдах балык» — поставлять омуля и чира за границу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии производителей продукции, которая заменит привозную, поддержат деньгами из фонда предпринимательства. На его создание выделено 273 млн рублей.