Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил глава региона Василий Голубев.

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Он напомнил, что стазе после того как появилась информация об эвакуации из ЛНР и ДНР, было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности и развертывании пунктов временного размещения.

«Были оргвопросы, финансовые, но все службы — и МЧС, и службы муниципальных образований, правительства – сработали достаточно оперативно и слажено», — сказал Голубев журналистам.

Глава региона уточнил, что решались все обращения людей, касающиеся размещения, медицинской помощи, связи, устройства детей в детсады и школы.