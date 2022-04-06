Берлин, 6 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Германии придется приостановить работу некоторых своих электростанций, если будет введен запрет на импорт угля из России. Об этом говорится в отчете министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, 5 апреля сообщило агентство Reuters.

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Речь идет о немедленном прекращении поставок, которое вызовет дефицит указанного вида топлива спустя «несколько недель» после эмбарго. Однако, авторы отчета утверждают, что уже к осени 2022 года Германия сможет ликвидировать зависимость от российского сырья. Отмечается, что в соответствии с недавними изменениями в контрактах доля российского угля в общем объеме угольного импорта ФРГ снизится вдвое — до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ЕС запретит ввоз угля из России и подготовит ограничения импорта российской нефти.

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