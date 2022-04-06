Аделаида, Австралия, 6 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. 6 апреля лидер Лейбористкой партии Энтони Альбаниз давал в Западной Австралии пресс-конференцию средствам массовой информации, в ходе которой один из присутствовавших захотел задать вопрос. Начал мужчина со слов, что он никакой не журналист, а простой австралиец, который хочет задать вопрос лидеру оппозиции. Однако Альбаниз не ответил радушием, заявив, что на вопросы «простых граждан» он отвечать в данном формате не будет, передает телеканал Nine News.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Я не представитель СМИ, я просто местный житель. Но у меня сложный вопрос», — сказал мужчина.

«Я абсолютно вас понимаю, но, извините, мы не можем так делать … Дело в том, что на пресс-конференциях мы отвечаем на вопросы журналистов», — ответил Альбаниз.

Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн также отказался отвечать на так и не обнародованный вопрос мужчины.

«Я здесь, чтобы провести пресс-конференцию, после чего мы спокойно можем поболтать», — сказал политик.