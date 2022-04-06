Луганск, 6 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли территорию Луганской Народной Республики, в результате чего ранение получила мирная жительница. Об этом 6 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по двум населённым пунктам республики: Первомайск, Донецкий. В населённом пункте Донецкий получила ранения местная жительница, разрушено и повреждено 11 жилых домов и трансформаторная подстанция», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что в Первомайске повреждены четыре дома и газопровод.