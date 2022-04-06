Москва, 6 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. О героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Сергея Скородинского в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 6 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир танкового взвода старший лейтенант Сергей Скородинский

Уточняется, что взвод старшего лейтенанта в составе штурмовой группы мотострелкового батальона вел бои с превосходящими силами украинских нацистов на подступах к одному из населенных пунктов.

«В ходе боя, действуя на месте наводчика танка, Сергей Скородинский точными попаданиями нанес огневое поражение противнику и уничтожил два танка, один из которых был поражен точным попаданием под башню, что вызвало детонацию боекомплекта и уничтожение всего экипажа танка противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе дальнейшего продвижения вглубь обороны врага танк Скородинского был атакован противником из ручного гранатомета РПГ-7, из-за чего старший лейтенант получил контузию, однако остался в бою. После того как экипаж боевой машины убедился в ее исправности, им было уничтожено ещё два вражеских танка, а также обеспечен захват ключевых важных позиций вблизи стратегически важного населенного пункта.

«Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Сергея Скородинского в сочетании с его высокой подготовленностью создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два населённых пункта в Луганской Народной Республике — город Первомайск и посёлок Донецкий — подверглись пяти обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований за минувшие сутки.