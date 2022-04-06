Донецк, 6 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибра 122 мм, сообщает 6 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.