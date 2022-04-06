Анкара, 6 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Возможность бартерной торговли между Россией и Турцией рассматривается. Об этом 6 апреля сообщил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши, его слова приводит газета Dunya.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция в конце 1980-х годов занималась бартерной торговлей, и это были успешные практики. По этому варианту также проводятся исследования», — сказал он.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара предлагала российской стороне перейти в торговле на использование национальных валют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что антироссийские санкции, введённые из-за ситуации на Украине, отрицательно сказались на поставках удобрений и продуктов питания в Латинскую Америку.