Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В настоящее время порядка 100 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик получили в Ростовской области выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом 6 апреля сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

«Уже начались (выплаты — ред.), с сегодняшнего дня мы уже приступили к выплатам. Я знаю, что первая сотня уже прошла в течение этого часа», — сказал он.

Также Чуприян добавил, что из Ростова в Воронеж было направлено в пункт временного размещения 500 беженцев из Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашии выделены резервные средства на обустройство беженцев из Донбасса и с Украины в пунктах временного размещения.