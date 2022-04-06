Чебоксары, 6 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Чувашии выделены резервные средства обустройство беженцев из Донбасса и Украины в пунктах временного размещения. Распоряжение о выделении средств подписал 5 апреля первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Чебоксары прибыл поезд с беженцами из Донбасса, некоторые приехали с домашними питомцами

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Согласно данному решению, средства направят из резервного фонда правительства Чувашии. Речь идёт о сумме в размере 9396 тыс. рублей для размещения эвакуированных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, а также жителей Украины. На данные цели минздрав получит 5577,6 тыс. рублей, минтруд — 3818,4 тыс. рублей.

Уточняется, что средства будут направлены на «обеспечение временного социально-бытового обустройства» беженцев в пунктах временного размещения на территории Чувашии, а также на транспортные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Чебоксары прибыли на поезде 446 жителей Донбасса, в том числе 90 детей. Для них пункты временного размещения развернули в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Салампи» и социально-оздоровительном центре «Вега». Ранее в Чувашию своим ходом прибыли более 100 беженцев.