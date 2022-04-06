Веллингтон, 6 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Дополнительные пошлины в размере 35% на импорт всех российских товаров введет правительство Новой Зеландии. Об этом 6 апреля говорится в совместном заявлении главы новозеландского МИД Нанайи Махуты и главы минторга страны Дэмиена О’Коннора, обнародованном на сайте правительства Новой Зеландии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

«Правительство объявило, что введет пошлины в размере 35% на весь импорт из России и распространит существующие экспортные запреты на продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности», — указывается в заявлении.

Также уточняется, что новозеландское правительство вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и двигатели.

Кроме того, отмечается, что такое решение является на данный момент «самым значительным экономическим ответом» Новой Зеландии на спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Данные меры вступят в силу с 25 апреля после подготовки необходимых постановлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что индийская авиакомпания Air India временно прекратила продажу билетов на авиарейсы, следующие по маршруту Дели — Москва — Дели.