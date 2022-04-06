Чебоксары, 6 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Чувашию прибыл первый поезд с эвакуированными гражданами Донбасса и Украины. Республика приняла почти 450 беженцев, в том числе 90 детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах

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Поезд прибыл в Чебоксары 5 апреля: в республику на нём доставлено 446 жителей Донбасса, в том числе 90 детей. На железнодорожном вокзале их встретили добровольцы, социальные работники, медики и экстренные службы.

Для беженцев пункты временного размещения развернули в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Салампи» и социально-оздоровительном центре «Вега». Здесь будет оказываться помощь медиков, психологов и волонтёров, также будут оформлены документы для получения материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

«Людям, которым пришлось покинуть свои дома, сейчас не просто. Вынужденные переселенцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Им будет оказана всесторонняя помощь, и мы готовы сделать всё возможное, чтобы они могли чувствовать себя максимально комфортно на территории нашей республики», — заявила глава минтруда Чувашии Алена Елизарова.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах

Власти отмечают, что дети смогут продолжить учиться в школах Чувашии, а трудоспособных граждан готовы принять на работу 18 работодателей республики, в том числе часть вакансий предполагает предоставление жилья.

«Мы провели ряд встреч с руководителями предприятий, учреждений, организаций. Вакансии есть — от квалифицированных специальностей до неквалифицированных. Работу предлагают и промышленные предприятия, и медицинские учреждения, и наши коммунальные структуры. Готовы помочь с трудоустройством на территории нашей столицы», — подчеркнул глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса в Чебоксарах

Глава Чувашии Олег Николаев ранее заявлял, что «наш моральный долг» — поддержать эвакуированных граждан, отметив, что «их боль — наша боль, мы — один русский мир, где нет места чужому горю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашию своим ходом прибыли более 100 беженцев, часть из них живёт у родных или друзей. В рамках федерального решения Чувашия должна принять 1259 беженцев, эвакуированных из республик Донбасса и Украины.