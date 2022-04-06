Американцы и британцы поняли, что русские Украину возьмут. Но что дальше?
Москва, 6 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. После взятия Украины начнется игра вдолгую по денацификации и преобразованию страны, и отпускать ее из рук не выйдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян отметил, что один из крупных руководителей Вооруженными силами России сказал, что надо брать всю Украину. И, несмотря на то, что вопрос достаточно дискуссионный, такое видение имеет под собой основание. Поскольку весь тот обрывок Украины, который останется во Львове или еще где, будет принят в НАТО и тут же будет начинен оружием, осуществляя еще более яростную агрессию.
По его словам, а дальше эту взятую территорию нужно будет во что-то превращать в условиях денацификации без какой-либо веры в дружбу народов и все прочие благие пожелания. Поэтому, все это будет игрой вдолгую, и каждый, кто будет считать иначе, абсолютно неправ.
Он отметил, что Россия ведет войну за Украину, которая была оккупирована западенческим врагом России вместе с их иностранными хозяевами, и судьба России — созидать свою историю на этой территории и территории собственной империи.