Якутск, 6 апреля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В городской думе Якутска депутаты обсудили последствия санкционного давления и его влияние на ситуацию в столице региона. Подорожали строительные материалы и услуги, а бюджет придётся корректировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

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«Бюджет города по многим статьям будет скорректирован, придется туго затянуть пояса и сократить некоторые запланированные расходы», — подчеркнули в представительном органе.

Депутаты обсудили, как обеспечить устойчивость экономики города и отсутствие дефицита в казне. Разработан ряд мер. Было принято решение не отменять капитальные ремонты в учреждениях образования, несмотря на удорожание строительных материалов.

В гордуме также констатировали снижение покупательской способности населения на 20−25%. Важными темами заседания стали инфляция и необходимость повышения заработной платы бюджетникам.

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержание стабильности в Якутии и обеспечение развития в условиях санкционного давления заложили в бюджете региона 14,9 млрд рублей. Финансируемые меры нужны для обеспечения стабильности в сферах занятости и доходов населения, завоза продовольствия, поддержки ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства и малого бизнеса.