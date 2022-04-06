Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. На Камчатке начал работу крупнейший бетонный завод. Его возвели для строительства перрона на новом международном аэровокзальном комплексе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Работать завод будет только на отечественном сырье — в производстве используется щебень, добываемый на Камчатке, песок будут завозить из регионов Дальнего Востока, добавки закупаются в основном в Хабаровске.

Завод может выпускать 240 кубических метров бетона в час. В первую очередь он будет закрывать потребности при строительстве перрона международного аэропорта. Выпускаться будет марочный бетон.

«Он отличается от рядового промышленного гражданского строительства тем, что в нём проектом не заложено армирование и к нему имеются высокие требования. Кроме сжатия, этот бетон испытывается на изгиб. Необходимы большие поставки этого бетона, что затрудняется логистикой, поэтому было принято решение возвести бетонный завод возле объекта строительства», — пояснил представитель компании «Ротек» Рустам Яхудин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском краке продолжается реализация проекта «Дальневосточный квартал и строительный кластер».