Менло-Парк, США, 6 апреля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Администрация американской соцсети Twitter планирует ввести функцию редактирования сообщений для пользователей, заявил глава потребительского отдела компании Джей Салливан на своей странице в Twitter.

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«С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования, и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы», — заявил он.

Салливан добавил, что работа над внедрением нового функционала займет некоторое время. Пока администрация социальной сети рассматривает различные аспекты введения новой функции. В частности, специалисты изучают допустимое время, в течение которого сообщения можно отредактировать, а также сохранение данных о том, что изменилось в самом сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский олигарх Илон Маск спросил у пользователей соцсети Twitter, хотели бы они появления функции редактирования сообщений.