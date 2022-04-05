Белград, 5 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Сербская правозащитница албанской национальности Теута Фазлиу 5 апреля в интервью для косовского новостного телеканала Teuta Fazliu рассказала о лишении регистрации албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии.

Франтишек Мориц Нагль. Жилые помещения в гетто. 1942

В эфире косовского телеканала RTV Dukagjini Фазлиу заявила, что в Сербии проживают около 60 тысяч албанцев, обладающих правом голоса, однако 3 апреля в парламентских выборах приняли участие лишь 12 тысяч албанцев. Многие из албанцев были исключены из избирательных списков. Причиной Фазлиу назвала лишение регистрации албанцев, выезжающих из Сербии на заработки.

Фазлиу заявила, что порядочные сербские налогоплательщики-албанцы сталкиваются с дискриминацией со стороны Сербии, что заставляет их искать работу за рубежом и приводит к еще большей дискриминации.