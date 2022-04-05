Москва, 5 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Два вертолёта Ми-8 ВСУ сбиты в ходе спецоперации России на Украине, сообщил 5 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ИА REGNUM Специальная военная операция

Конашенков «Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Так, были сбиты вертолёты, на которых планировалась эвакуация азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда два Ми-8 попытались прорваться к Мариуполю со стороны моря, их сбили из переносных зенитных ракетных комплексов.