Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. В книжном магазине «Листва» в Санкт-Петербурге проходят обыск и задержания. Об этом 5 апреля сообщил телеграм-канал «Листва: Петербург».

RobillardMichel Обыск

«В Листве на Литейном проспекте полиция и центр Э в масках, изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой Лимонова, Эволу, политические трактаты. Полиция всё прибывает и прибывает. Задерживают троих сотрудников и пятерых читателей, везут в 78 отдел. Сообщают, что в отделе у наших сотрудников отнимают телефоны и запрещают снимать. Задержаны Тимур Венков, Даша Февраль, Кирилл Колов и несколько случайных читателей. Все они находятся в 78 отделе, по адресу улица Чехова, 15», — сообщает автор канала.