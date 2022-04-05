Москва, 5 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Россия предполагает, что провокации по типу Бучи будут повторяться и впредь, заявил 5 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя на Совете безопасности.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По его словам, и далее возможны «мерзкие» провокации в отношении российских военных.

«Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию», — сказал он на заседании СБ ООН, обращаясь к представителям стран Запада и Украины.

«Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками. Это крайняя подлость», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта украинские власти и западные СМИ заявили о массовом убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом и обвинили в этом российских военных.

Напомним, ВС России покинули город Буча ещё 30 марта, после этого выступали и мэр города, и ряд журналистов, его посетивших. Никто из них не сделал заявлений о десятках мертвецов, якобы лежащих на улицах. Кроме того, трупы не зафиксированы и на видео украинской полиции, которая входила в город 1 апреля.