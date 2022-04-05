Лиссабон, , 21:02 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу Да Луж» «Бенфика» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севиль и Анхель Невадо Родригес.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Жилберто, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Юлиан Вайгль, Рафа Силва, Эвертон, Адель Таарабт, Дарвин Нуньес, Гонсалу Рамуш.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Наби Кейта, Садио Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.