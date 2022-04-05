Манчестер, Великобритания, , 20:58 — REGNUM 5 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче четвертьфинала самого престижного европейского клубного турнира встретится с мадридским «Атлетико». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити» (расстановка 4−3-3): Эдерсон Мораеш — Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Жоау Канселу — Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне — Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва.

«Атлетико» (расстановка 3−5-2): Ян Облак — Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Фелипе Монтейро — Ренан Лоди, Коке, Жоффрей Кондогбья, Маркос Льоренте, Шиме Врсалько — Антуан Гризманн, Жоау Феликс.

Бригада арбитров (Румыния): Истван Коваш | Васил Маринеску | Овидиу Артене.