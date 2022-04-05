Москва, 5 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Рекордно низкие показатели эмиграционных настроений граждан отмечены в России. Любят свою Родину и не собираются на постоянное место жительства 89%. За год количество выросло на 9%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)*.

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Поквартирный опрос проведен 25−27 марта 2022 года в 104 населенных пунктах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

«Все информационная машина, которая сейчас против нас работает, не учла одного — традиции россиян сплачиваться, когда на нас слишком сильно давят. Всегда говорят, что мы долго терпим, но потом не прощаем. И сейчас происходит именно это. Люди сильнее и тверже стоят за свою страну, чем это было в обыденной жизни, когда ничто не заставляло их особо думать о политике. И более того, сейчас происходит своеобразная «проверка на слабо» для России, для ее граждан. Это, кстати, активно обсуждается в соцсетях и в личных разговорах. Такая у нас психология — мы всегда перед сложной бедой, перед серьезной проблемой и когда нас заставляют поступать иначе, чем мы привыкли, мы отвечаем таким способом — сплачиваемся и становимся сильнее», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алена Август.

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