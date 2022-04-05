Москва, 5 апреля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Ракетными ударами на территории Украины уничтожены танкоремонтный завод, топливохранилище и штаб нацистских боевиков, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крылатая ракета 9М729

Он уточнил, что удары наносились крылатыми ракетами воздушного базирования.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — рассказал представитель Минобороны России.