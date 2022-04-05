Париж, 5 апреля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Высший административный суд Франции отказался предоставлять две частотные полосы спутниковой интернет-компании Starlink, сообщает 5 апреля Reuters.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Отказ объясняется тем, что телекоммуникационный регулятор страны не провел общественных слушаний перед заключением сделки с американской компанией

Отмечается, что выдача лицензий компании Илона Маска Starlink потенциально может повлиять на рынок и доступ к высокополосному интернету.