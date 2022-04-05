Москва, 5 апреля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают наступление в Донбассе, сообщил 5 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление на позиции украинской 24-й отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.

На Северодонецком направлении подразделения Луганской Народной Республики прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка», — рассказал Конашенков.