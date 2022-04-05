Подгорица, 5 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Доля положительных случаев от общего числа протестированных составила 5,91 процента.

За сутки не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с ковидом.

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2706 человек.

К 15 часам дня выздоровление было зарегистрировано у 94 пациентов.

Активное число случаев в Черногории составляет 590 человек.