Москва, , 18:26 — REGNUM Западные «партнёры» попытаются «экспортировать в Россию» собственные проблемы с продовольствием, заявил 5 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке агропромышленного комплекса.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Целый ряд стран, в том числе и европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулся и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия. Это другие страны, тем не менее это тоже есть уже», — указал российский лидер.

«Эти проблемы наши партнеры так называемые попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию», — отметил Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал динамично наращивать производство российской сельхозтехники