Ханты-Мансийск, 5 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Югре за сутки уменьшилось количество активных случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На утро 4 апреля их насчитывалось 2365. А сутки спустя уже 2140.

Всего в регионе лабораторно подтвердили 207 455 заражений коронавирусом. Вылечились 202 794 человека, а скончался от ковида 2521 пациент.