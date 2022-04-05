Брюссель, 5 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Военный блок НАТО не планирует отправлять свои войска или авиацию на Украину, заявил 5 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. Нато

«Союзники согласны, что нам не следует отправлять войска НАТО на Украину и нам не следует отправлять самолеты НАТО в украинское воздушное пространство», — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс выбрал такую позицию, так как «несет ответственность за предотвращение войны между Россией и НАТО».

Тем не менее, 6 и 7 апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят формы поддержки Украины, а также дальнейшие меры против России.