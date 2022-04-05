Брюссель, 5 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Европейский союз введёт запрет на импорт угля из России и подготовит ограничения импорта российской нефти, заявила 5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По её словам, речь идёт об импорте российского угля на сумму €4 млрд в год.

Также, по утверждению главы ЕК, идёт подготовка дополнительных мер в отношении импорта российской нефти.

Напомним, ранее было заявлено о пятом пакете санкций Евросоюза в отношении России, содержащем ограничения в сфере торговли, транспорта и поставок энергоносителей.