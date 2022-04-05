Ново-Огарево, Московская область, 5 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. По основным группам продовольственных товаров в России налажено собственное производство. Рынок полностью обеспечен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Как заявил 5 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, в стране более чем на четверть за последние семь лет выросло производство продовольственных товаров, в целом выпуск сельскохозяйственной продукции вырос на 15%.

Президент уточнил, что по основным группам продовольствия внутренний рынок России «полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством».

Кроме того, отметил глава государства, по ряду товаров мощности российских производителей «покрывают спрос с избытком». Это касается таких продовольственных товаров, как зерно, подсолнечное масло.