Курск, , 16:49 — REGNUM В Курской области из-за снижения заболеваемости коронавирусом наращивают объёмы медицинской помощи. За прошедшую неделю было проведено 1 435 операций, 1 337 из них – в Курске, 33 – в Железногорске, 65 – в районных больницах области. Доля прооперированных в ЦРБ пациентов составила 4,5%, сообщила пресс-служба областной администрации.

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За 2021 год всего в Курской области провели 15 тыс. 601 операцию, при этом доля оперативных вмешательств, проведённых в районных больницах, составила не более 10%. Большая часть всех операций приходится на Курскую областную многопрофильную клиническую больницу. Специалисты клиники выполняют даже такие относительно несложные операции, которые могли бы выполнить в районных больницах. Такой дисбаланс в администрации объяснили снижением количества прикреплённого к ЦРБ населения. Из-за этого снижается оперативная активность в хирургических отделениях, происходит отток кадров и отделение не только не может себя обеспечивать финансово, но и становится неспособным поддерживать должный уровень качества хирургической помощи.

Внедрение трёхуровневой системы здравоохранения, по мнению чиновников, решит эту проблему. В регионе планируется создать не менее десяти круглосуточных хирургических отделений второго уровня, расположение которых позволит обеспечить оптимальную доступность медицинской помощи, достаточную для транспортировки пациентов. Благодаря трёхуровневой системе в районах области будет проводиться больше операций.