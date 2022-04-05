Лиссабон, , 16:43 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» «Бенфика» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севиль и Анхель Невадо Родригес.

В последний раз «Бенфика» и «Ливерпуль» играли между собой 8 апреля 2010 года также в матче ¼ финала Лиги Чемпионов 2009/10. В том матче, завершившемся победой «мерсисайдцев» со счетом 4:1, забитыми мячами отметились Дирк Кейт (27' Стивен Джеррард), Лукас Лейва (34' Стивен Джеррард), Фернандо Торрес (59' Дирк Кейт, 82' Хавьер Маскерано) и Оскар Кардосо (70').