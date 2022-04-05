Москва, , 16:37 — REGNUM В России благодаря увеличению объёмов производства можно обеспечить цены на продовольственные товары ниже, чем на мировом рынке, заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Путин «Особо отмечу, что выросшие объёмы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке».

Президент поручил оперативно увеличить темпы роста агропромышленного производства в России. Это необходимо в условиях санкционного давления.

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