Москва, 5 апреля 2022, 16:37 — REGNUM В России благодаря увеличению объёмов производства можно обеспечить цены на продовольственные товары ниже, чем на мировом рынке, заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса РФ.
Президент поручил оперативно увеличить темпы роста агропромышленного производства в России. Это необходимо в условиях санкционного давления.
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