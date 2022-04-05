Ново-Огарево, Московская область, , 16:28 — REGNUM На темпы роста выше трёх процентов в год нужно выйти в развитии российского агропромышленного комплекса, заявил 5 апреля президент РФ Владимир Путин на профильном совещании.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам президента, пора «поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры» в поддержке агропромышленного комплекса.

Так, в ближайшие годы, заявил Путин, российское сельское хозяйство, производство продовольствия и обеспечивающие отрасли промышленности необходимо вывести «на опережающие темпы роста», а именно — «выше трёх процентов в год».

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