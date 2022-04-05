Париж, 5 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон намерен в случае переизбрания достичь уровня безработицы в 5% за пять лет, сообщает Le Parisien.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон предлагает продолжить реформирование рынка труда. Сначала компенсация по безработице: «чем больше рынок находится в напряжении, тем больше он будет сокращаться со временем».

Уходящий президент также намерен уделить больше вниманию обучению безработных, чтобы «позволить им через три месяца, через шесть месяцев сменить профессию».

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциипризывает Европу быть независимой от США и Китая.