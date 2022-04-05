Самара, 5 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Рост цен на отдельные группы медикаментов зафиксировали в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Данный вопрос был рассмотрен на заседании областного штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Сообщается, что в Самарскую область лекарства поступают в запланированном объеме как от российских поставщиков, так и из-за рубежа. При этом наблюдается рост цен на некоторые группы медикаментов.

«На лекарственном рынке, к сожалению, мы фиксируем значительный рост цен. Сегодня цены на ряд препаратов начали снижаться, но тем не менее, если брать начало февраля, рост остается на высоком уровне. В зону нашего особого внимания попали жизненно важные препараты, и сегодня я попросил прокуратуру Самарской области проверить работу Росздравнадзора, который обязан отслеживать ситуацию по такого вида препаратам», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской областиВиктора Кудряшова.

Он также сообщил, что в регионе есть некоторые аптечные сети, по которым чиновники будут просить санкций прокуратуры на проведение проверок.

«Сейчас на проверки установлен мораторий, и мы понимаем, что для бизнеса это благо. Но там, где мы видим рост цен на жизненно важные препараты на 106%, на 80%, мы будем предпринимать активные действия по защите интересов граждан, тем более что эти препараты покупают люди, в них реально нуждающиеся, зачастую люди с невысокими доходами», — заявил Кудряшов.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпрома Самарской области Алексей Софронов отметил, что дефицита сахара в торговых сетях нет.

«Мы можем фиксировать значительное сокращение спроса на сахар, ожидаемое преодоление дефицита на такой товар, как соль, потому что возобновил свою работу и отгрузки Соль-Илецкий завод, первые вагоны уже пришли в Самарскую область, скоро их будет еще больше, и мы забудем о том, что был какой-то дефицит», — сообщил Кудряшов.