Париж, 5 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Предсказывать исход выборов президента во Франции более чем через две недели — это дурацкая игра. Однако большинство признаков по-прежнему указывают на то, что президент Франции Эммануэль Макрон в первом туре одержит победу, так же как и выиграет второй тур две недели спустя. Об этом пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

При этом отмечается, что есть веские аргументы в пользу того, что лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может приблизиться к победе в этом году. Есть также веские основания полагать, что она снова потерпит неудачу.

Издание указывает, что на большом митинге под Парижем французский лидер Эммануэль Макрон усилил опасения граждан страны по поводу победы Ле Пен на президентских выборах. Глава Пятой республики предположил, что триумф крайне правых во Франции вписался бы в тревожную картину «великого глобального беспорядка» — геополитического, экологического, санитарного и экономического. По его словам, такой сбой внутреннего и международного консенсуса породил «призрак, возможно, глобального вооруженного конфликта», пишет издание.

«Преувеличение? Тактика запугивания? Да, частично. Лагерь Макрона немного встревожен. Он [Макрон] также хочет использовать данные опросов, чтобы оживить свою самодовольную и пассивную базу избирателей», — указывает автор материала.

Напомним, данные опросы Elabe и Ifop говорят о том, что лидер «Национального объединения» сократила отставание от действующего главы государства до 5%.

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«Некоторые, кто списал её [Ле Пен] со счетов, внезапно обнаружили, что она всё ещё остается силой, с которой нужно считаться», — отмечает автор публикации.

Ещё один важный фактор в пользу Макрона, указанный в статье, — электорат. Так, поддержка Ле Пен сосредоточена в «низкоявочных» части электората: молодежи, менее образованных и менее обеспеченных. При этом голоса Макрона сосредоточены в тех частях населения, которые голосуют больше всего.

«Хотя Ле Пен исторически умела мобилизовать своих избирателей, ей не удавалось «получить свой голос» на всех выборах с апреля 2017 года», — констатирует автор.

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Как сообщало иа, ранее премьер-министр Франции Жан Касекс заявил, что избрание Марин Ле Пен президентом Франции «станет катастрофой для страны». По его словам, она делает вид, что изменилась, но «это притворство».