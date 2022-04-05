Самара, 5 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Ситуация на промышленных предприятиях Самарской области остается управляемой. Об этом 5 апреля сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заводе

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Отмечается, что в регионе решены логистические вопросы по перевозке метанола. Это позволило снять риски по уменьшению объемов производства. Кроме этого налажен процесс поставки сырья для производства напольных покрытий.

«Ситуация на промышленных предприятиях остается абсолютно управляемой, много позитивных новостей по возобновлению работы предприятий, по налаживанию поставок из-за рубежа, причем не только с азиатских рынков, но и из Европы, основных комплектующих и сырья. Идут поставки, которые позволяют полностью исполнять планы по производству напольных покрытий, пластмасс и других видов продукции, которые необходимы нашей экономике», — приводит пресс-служба департамента информационной политики Самарской области слова чиновника.

Сообщается, что вместе с тем, наиболее сложная ситуация наблюдается в сфере машиностроения и производства автокомпонентов.

«Во втором пакете плана поддержки Российской экономики предполагается выделение машиностроительной отрасли, включая производителей автокомпонентов, более 55 миллиардов рублей. Очень важно отслеживать все принятые решения и ориентировать наших производителей на получение мер господдержки», — подчеркнул Кудряшов.

Отмечается, что сейчас областные министерства и ведомства готовят проекты документов, призванных упростить ведение бизнеса в новых экономических условиях. Так, нововведения будут касаться сокращения сроков оформления документов на строительство, недропользования, организации пассажирских перевозок.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что Самарские бренды одежды занимают ниши уходящих иностранных конкурентов.