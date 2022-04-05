Кострома, 5 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Агрокомбинат «Судиславский» из Костромы готов увеличить производство шампиньонов в условиях санкций и импортозамещения. Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

manfredrichter Шампиньоны

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Единственным импортной составляющая для выращивания шампиньонов является мицелий (споры грибов), который предприятие закупало в Венгрии через российского поставщика.

При этом вначале потребовалось две недели для перестройки логистики поставок венгерского мицелия в Россию, однако его стоимость выросла. После этого предприятие одним из первых в регионе воспользовалось такой мерой господдержки как кредитные каникулы, что позволит ему в течение их срока (шесть месяцев) найти новых российских партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый комбикормовый завод откроет производственный комплекс ООО «Вента-Ойл» в Оренбургской области.