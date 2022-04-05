Брюссель, , 15:31 — REGNUM Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта и угля. Об этом 5 апреля заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Домбровскис добавил, что пятый пакет санкций финализируется.